Adana'da 15 yaşındaki Rafet Dinç'in yol kenarında öldürülmüş olarak bulunmasına ilişkin görülen davada gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme kararında, baba Mehmet Dinç'in işten çıkarak eve gittiği ve satın aldığı tabancayla uyuyan oğlunu başından vurarak öldürdüğü belirtildi. Anne Sevinç Dinç'in ise cesedin ormanlık alana taşınmasına, olay yerinin temizlenmesine yardım ettiği vurgulandı. Kararda, sanıkların cinayetten sonra dikkat çekmemek için yılbaşı eğlencesine gittiklerinin altı çizildi. Mahkeme baba Dinç'e müebbet ve 1 yıl 8 ay, anne Dinç'e müebbet hapis cezası verdi.

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Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi, tabancayla öldürülmüş bulunan 15 yaşındaki çocuğun tutuklanan babasına müebbet ve 1 yıl 8 ay, annesine de müebbet hapis cezası verdiği kararın gerekçesini açıkladı.

Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde 31 Aralık 2024'te Rafet Dinç'in yol kenarında tabancayla öldürülmüş bulunmasına ilişkin görülen davanın 7 Ekim'deki karar duruşmasında, baba Mehmet Dinç'e (66) "alt soya karşı tasarlayarak öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma", anne Sevinç Dinç'e (44) de "alt soya karşı tasarlayarak öldürme" suçundan verilen hükmün gerekçesi yazıldı.

Rafet Dinç

SEBEBİ BELİRLENEMEDİ

Kararda, sanıkların oğullarına neden husumet beslediklerinin tam olarak belirlenemediği anlatıldı.

Anne Sevinç Dinç - Baba Mehmet Dinç

UYURKEN ÖLDÜRDÜ

Olay günü çocuğun eve gelmesinin ardından annesinin, eşine haber verdiği belirtilen kararda, "Sanık Mehmet Dinç'in olağan saatinin dışında işten çıkarak bu olay için satın aldığı tabancayla eve geldiği, uyuyan maktulün kafasına 1 el ateş ettiği, sonrasında 40-50 santimetre kadar uzaklaşıp ikinci defa ateş ettiği belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.

Rafet Dinç

CİNAYETTEN SONRA EĞLENCEYE GİTTİLER

Sanıkların maktulü arabaya beraber taşıdıkları kaydedilen kararda, "Sanıkların maktulü ormanlık alana götürdükleri, tabancayı başka yere sakladıkları, ikameti temizledikleri, sonrasında dikkat çekmemek için sanık Mehmet Dinç'in işe gittiği, eşinin ise evde kaldığı, sanıkların akşam yılbaşı eğlencesine giderek normal görüntü vermeye çalıştıkları belirlenmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kararda, sanıkların, fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Sanık Mehmet Dinç'in, 'altsoya karşı tasarlayarak öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet, sonrasında duruşmadaki iyi hali kapsamında müebbet ve 'ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına, Sevinç Dinç'in ise 'altsoya karşı tasarlayarak öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet, duruşmadaki iyi hali kapsamında ise müebbet hapis cezasına çarptırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

YOL KENARINA ATMIŞLARDI

Merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde 31 Aralık 2024'te Rafet Dinç (15), yol kenarında tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu. Çocuğun gözaltına alınan annesi ve babası, 3 Ocak 2025'te tutuklanmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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