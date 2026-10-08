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3. Sayfa

Öldüren 12, ölen 16 yaşında! Gaziantep’te korkunç olay: Annenin feryadı yürek yaktı

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Gaziantep'te çıkan yan bakma kavgasında göğsünden ve kasığından bıçaklanan 16 yaşındaki Muhammed Salih hayatını kaybetti. Salih’in annesinin Adli Tıp önündeki feryadı yürekleri yakarken, 12 yaşındaki katil zanlısı H.G. ise tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi'nde dün gece korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre 16 yaşındaki Muhammed Salih, yan bakma meselesi nedeniyle 2 çocukla tartıştı.

Öldüren 12, ölen 16 yaşında! Gaziantep’te korkunç olay: Annenin feryadı yürek yaktı
Başlık ResmiÖldüren 12, ölen 16 yaşında! Gaziantep’te korkunç olay: Annenin feryadı yürek yaktı
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GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

12 yaşındaki H.G., 16 yaşındaki Muhammed Salih’i göğüs ve kasık bölgesinden bıçakladı. Muhammed Salih, ağır yaralı olarak kaldırıldığı yakındaki özel hastanede hayatını kaybetti.

Öldüren 12, ölen 16 yaşında! Gaziantep’te korkunç olay: Annenin feryadı yürek yaktı
Başlık ResmiÖldüren 12, ölen 16 yaşında! Gaziantep’te korkunç olay: Annenin feryadı yürek yaktı

ANNENİN FERYADI YÜREK YAKTI

Muhammed Salih’in cenazesini teslim almak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu önüne gelen yakınları gözyaşlarına boğulurken, acılı annenin cenazenin araca konmasının ardından gözyaşlarıyla aracın peşinden koşması ve feryatları ise yürek yaktı.

Öldüren 12, ölen 16 yaşında! Gaziantep’te korkunç olay: Annenin feryadı yürek yaktı
Başlık ResmiÖldüren 12, ölen 16 yaşında! Gaziantep’te korkunç olay: Annenin feryadı yürek yaktı

GÖZALTINA ALINDI

Cenazenin defnedilmek üzere Suriye’ye gönderileceği öğrenilirken, olay sonrası kaçan katil zanlısı 12 yaşındaki H.G. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. H.G.’nin sağlık kontrollerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edileceği öğrenildi.

Öldüren 12, ölen 16 yaşında! Gaziantep’te korkunç olay: Annenin feryadı yürek yaktı
Başlık ResmiÖldüren 12, ölen 16 yaşında! Gaziantep’te korkunç olay: Annenin feryadı yürek yaktı
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Gaziantep
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