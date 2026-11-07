Öldüren 16, ölen 17 yaşında! Ormana çağırıp katletti sonra arkadaşlarına anlattı

Düzce’de 16 yaşındaki çocuk, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen 17 yaşındaki Ahmet Kırlak’ı ormanlık alana çağırarak tüfekle öldürdü. Cinayetin ardından arkadaşlarıyla buluşup olayı anlattığı öğrenilen şüpheli, evine düzenlenen operasyonla suçta kullandığı tüfekle yakalandı.

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Düzce’nin Gümüşova ilçesinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Ahmet Kırlak hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki A.İ.U., aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen Ahmet Kırlak’ı Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yongalık mevkisindeki ormanlık alana çağırdı.

EVİNDE SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

İddiaya göre A.İ.U., burada yanında bulunan tüfekle Ahmet Kırlak’a ateş açtı. Tüfekli saldırı sonucu 17 yaşındaki Kırlak hayatını kaybederken, şüpheli cesedi ormanlık alanda bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Olaydan haberdar olan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonla 16 yaşındaki A.İ.U., evinde suçta kullandığı belirtilen tüfekle birlikte gözaltına alındı.

İLK İFADESİNDE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. A.İ.U.’nun ifadesinde, Ahmet Kırlak ile aralarında husumet bulunduğunu, bu nedenle kendisini ormanlık alana çağırdığını ve tüfekle vurduktan sonra cesedini olay yerinde bıraktığını söylediği belirtildi.

Şüphelinin daha sonra arkadaşlarıyla buluşarak yaşananları anlattığını da ifade ettiği öğrenildi. Henüz 17 yaşında olan Ahmet Kırlak’ın ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan 16 yaşındaki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için başlatılan soruşturma devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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