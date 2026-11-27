Tamir hizmetleri için internet sitesinde “orijinal yedek parça”, “ömür boyu garanti” ve “en düşük maliyet” vaatlerinde bulunan firmanın iddialarını kanıtlayamadığı ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yanıltıcı reklamlar nedeniyle firmaya 1 milyon 83 bin 706 TL ceza verdi ve reklamları durdurdu.

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Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, firmanın internet sitesi üzerinden tüketicilere yönelik yayımladığı reklam ve tanıtımlarda yer alan iddiaların doğruluğunu kanıtlayamadığı tespit edildi.

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1 MİLYON TL’DEN FAZLA CEZA KESİLDİ

Tüketicileri yanıltıcı ve haksız rekabete yol açıcı nitelikte olduğu değerlendirilen reklamlar nedeniyle firmaya 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulandı. Reklam Kurulu tarafından ayrıca söz konusu reklamların durdurulmasına karar verildi.

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Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin doğru, güvenilir ve kanıtlanmış bilgiye dayalı reklamlarla karşılaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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