“Ömür boyu garanti” vaadi bakanlığa takıldı! O firmaya ceza yağdı
Tamir hizmetleri için internet sitesinde “orijinal yedek parça”, “ömür boyu garanti” ve “en düşük maliyet” vaatlerinde bulunan firmanın iddialarını kanıtlayamadığı ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yanıltıcı reklamlar nedeniyle firmaya 1 milyon 83 bin 706 TL ceza verdi ve reklamları durdurdu.
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, firmanın internet sitesi üzerinden tüketicilere yönelik yayımladığı reklam ve tanıtımlarda yer alan iddiaların doğruluğunu kanıtlayamadığı tespit edildi.
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1 MİLYON TL’DEN FAZLA CEZA KESİLDİ
Tüketicileri yanıltıcı ve haksız rekabete yol açıcı nitelikte olduğu değerlendirilen reklamlar nedeniyle firmaya 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulandı. Reklam Kurulu tarafından ayrıca söz konusu reklamların durdurulmasına karar verildi.
Yanıltıcı reklamlara 17 milyon TL ceza kesildi
Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin doğru, güvenilir ve kanıtlanmış bilgiye dayalı reklamlarla karşılaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.