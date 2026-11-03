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Önce otomobile çarptı, sonra yayaya! Korkunç kaza saniye saniye kamerada

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Zonguldak'ta hafriyat kamyonetinin otomobile çarpmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yaya geçidindeki kadına çarpan otomobilin karıştığı kaza, araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi.

Kaza, Ereğli-Kepez yolu üzerindeki ışıklar mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, M.D. yönetimindeki hafriyat kamyoneti, kırmızı ışıkta bekleyen ve 75 yaşındaki A.A.'nın kullandığı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle ileri doğru savrulan otomobil, o sırada yaya geçidinden geçen 46 yaşındaki N.K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan kadın yaralanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki Z.K. de kazada yaralandı.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan iki yaralı, ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Feci kazanın yaşandığı anlar, arkadan gelen başka bir otomobilin araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı, otomobilin savrularak yaya geçidindeki kadına çarptığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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