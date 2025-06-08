Organize kötülük çetesi! Yabancı turistleri soydular, 1,1 milyarlık vurgun!

Kuşadası’ndaki otelin sahibi, rezervasyon sonrası turistlerin kart bilgilerini otel ve araç kiralama şirketlerine verip 1,1 milyarlık vurgun yaptı.

Kuşadası ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince “mail order” (internet üzerinden satın alma) metoduyla dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

İSTANBUL DAHİL 4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Aydın merkezli yürütülen soruşturma kapsamında; Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul’da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Soruşturma, bir kamu bankasının yurt dışında yaşayan müşterilerin hesaplarında tespit ettiği şüpheli hareketleri ihbar etmesiyle başladı. Jandarma, bu işlemleri takip ederek paranın izini sürdü.

KUŞADASINDA İKİ OTELDE TURİST SOYGUNU

İncelemeler sonucunda işlemlerin Kuşadası’nda bulunan iki otele ait POS cihazları üzerinden yapıldığı tespit edildi. Ekipler, dört ay boyunca örgütü teknik ve fiziki takibe aldı.

Örgütün elebaşı olduğu ileri sürülen otel sahibi H.Ö’nün tatil için rezervasyon yaptıran yabancı turistlerin kredi kartı bilgilerini iş birliği içindeki başka otel ve araç kiralama şirketleriyle paylaştığı ortaya çıktı.

TURİSTİN CEBİNDEN 1.150 MİLYAR TL'LİK VURGUN

Turistler ülkelerine döndükten sonra kartları, hizmet alınmış gibi defalarca kullanılarak 1 milyar 150 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. Örgüt üyelerinden bazılarının yurt dışına giderek farklı ülkelerdeki kart bilgilerini çeşitli yollarla topladığı, bu bilgileri kullandığı öğrenildi. Dolandırıcılıktan elde edilen gelir paravan şirketler aracılığıyla dağıtıldı.

Paranın izini kaybettirmek için “şirinleme” denilen yöntemle örgüt üyelerinin hesapları arasında küçük parçalara bölünerek dolaştırıldığı ortaya çıktı.

PARALARI TAŞINMAZ VARLIKLARA YATIRDILAR

Ayrıca bazı paraların taşınmazlara yatırıldığı, ardından bu varlıkların satılarak nakde çevrildiği öğrenildi.

27 ADRESE BASKIN, ÖRGÜT ELEBAŞI TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Mayıs’ta Aydın merkezli operasyonda 27 adrese baskın yapıldığını, örgüt elebaşı H.Ö. dâhil 20 kişinin tutuklandığını açıklamıştı. İlk tespitlere göre 268 yabancı uyruklu turistin mağdur edildiği belirtildi.