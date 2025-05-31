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Bakan Yerlikaya duyurdu! "Şirinleme" yöntemi maskesi düştü: 5 ilde operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bakan Yerlikaya duyurdu! &quot;Şirinleme&quot; yöntemi maskesi düştü: 5 ilde operasyon
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aydın’da hesaplarında 1,1 milyar TL işlem hacmi bulunan elebaşılığını H.Ö.’nün yaptığı Dolandırıcı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, elebaşının da içerisinde bulunduğu 20 şüpheli yakalandı ve tamamı tutuklandı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın'da faaliyet gösteren dolandırıcı suç örgütü hakkında sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! "Şirinleme" yöntemi maskesi düştü: 5 ilde operasyon - 1. Resim

20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yerlikaya, "Aydın’da hesaplarında 1,1 milyar TL işlem hacmi bulunan elebaşılığını H.Ö.’nün yaptığı Dolandırıcı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, elebaşının da içerisinde bulunduğu 20 şüpheli yakalandı ve tamamı tutuklandı" dedi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

Aydın’da hesaplarında 1,1 milyar TL işlem hacmi bulunan elebaşılığını H.Ö.’nün yaptığı Dolandırıcı Organize Suç Örgütüne yönelik jandarmamız tarafından operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, elebaşının da içerisinde bulunduğu 20 şüpheli yakalandı ve tamamı tutuklandı.

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Aydın merkezli Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul’da 27 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, tatil için bir işletmeye başvuran şahısların kart bilgilerini ele geçirdikleri, kart bilgileriyle elde ettikleri haksız kazançları ‘Şirinleme Yöntemi’ ile kendi hesaplarına aktardıkları, Paravan şirketler aracılığıyla taşınmaz alım-satımı yaparak kara para akladıkları ve MASAK verilerine göre toplam 1 milyar 150 milyon TL’lik para hacmine ulaştıkları tespit edildi.

Organize suç örgütlerine karşı yapılan operasyonların kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Yakalanan şüphelilerin, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak’ ve ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyon sonucu, çok miktarda döviz ile çok sayıda cep telefonu, bellek ve tablet ele geçirildi. Ayrıca şüphelilere ait 484 adet banka hesabı ile toplam 201,5 Milyon TL değerinde 16 adet taşınmaz, 1 adet şirket ve 14 adet araca el konuldu. Aydın Valimizi, operasyonu koordine eden Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Aydın İl Jandarma Komutanımızı, kahraman jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımıza şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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