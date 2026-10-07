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3. Sayfa

Ortaokul öğrencisi okula silahla geldi! Ailesiyle gözaltında

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Ortaokul öğrencisi okula silahla geldi! Ailesiyle gözaltında
Başlık ResmiOrtaokul öğrencisi okula silahla geldi! Ailesiyle gözaltında

Edirne’de bir ortaokulda 8. sınıf öğrencisinin çantasında kurusıkı tabanca bulundu. Sınıf arkadaşlarının durumu okul yönetimine bildirmesi üzerine ekipler harekete geçerken öğrenci ve ailesi gözaltına alındı.

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Son dönemde okullarda yaşanan silahlı saldırılar ve güvenlik olayları, eğitim kurumlarında alınan tedbirlerin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Edirne’den gelen son olayda ise bir ortaokul öğrencisinin çantasından kurusıkı tabanca çıktı.

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Olay, Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde bulunan Hacıilbey Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 8. sınıf öğrencisi R.B.'nin çantasında kurusıkı tabanca bulunduğunu fark eden sınıf arkadaşları, durumu okul yönetimine ve okul polisine bildirdi.

Ortaokul öğrencisi okula silahla geldi! Ailesiyle gözaltında
Başlık ResmiOrtaokul öğrencisi okula silahla geldi! Ailesiyle gözaltında

ÖĞRENCİ VE AİLESİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, öğrencinin çantasında bulunan kurusıkı tabancaya el koydu. Olayın ardından öğrenci ve ailesi polis merkezine götürülerek gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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