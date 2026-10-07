Ortaokul öğrencisi okula silahla geldi! Ailesiyle gözaltında

Edirne’de bir ortaokulda 8. sınıf öğrencisinin çantasında kurusıkı tabanca bulundu. Sınıf arkadaşlarının durumu okul yönetimine bildirmesi üzerine ekipler harekete geçerken öğrenci ve ailesi gözaltına alındı.

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Son dönemde okullarda yaşanan silahlı saldırılar ve güvenlik olayları, eğitim kurumlarında alınan tedbirlerin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Edirne’den gelen son olayda ise bir ortaokul öğrencisinin çantasından kurusıkı tabanca çıktı.

Olay, Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde bulunan Hacıilbey Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 8. sınıf öğrencisi R.B.'nin çantasında kurusıkı tabanca bulunduğunu fark eden sınıf arkadaşları, durumu okul yönetimine ve okul polisine bildirdi.

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ÖĞRENCİ VE AİLESİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, öğrencinin çantasında bulunan kurusıkı tabancaya el koydu. Olayın ardından öğrenci ve ailesi polis merkezine götürülerek gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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