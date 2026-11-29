Sakarya'da iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfeğin de kullanıldığı olayda 4 kişi bıçaklanırken, 4 kişi darbedilerek yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Olay, Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi Ak Sokak'ta bulunan pazartesi pazarı önünde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfekle de ateş açılan olayda 4 kişi bıçaklanırken, 4 kişi darp sonucu yaralandı.

Pazaryeri savaş alanına döndü! Silahlar ve bıçaklar konuştu, 8 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

3 HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, ambulanslarla ve kendi imkanlarıyla gittikleri üç farklı hastanede tedavi altına alındı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.K.'nin (28) dizinde, Y.K.'nin (32) ise sol kulağında kesi olduğu belirlendi. Darbedilen H.C.K. (27) ve N.K.'nin (36) tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Yenikent Devlet Hastanesine başvuran C.A.'nın (34) bacağından bıçaklandığı ve pansumanının yapıldığı belirtildi. Darp nedeniyle hastaneye giden Y.A. (25) ve G.A.'nın (31) ise tetkiklerinin devam ettiği bildirildi.

Pazaryeri savaş alanına döndü! Silahlar ve bıçaklar konuştu, 8 kişi yaralandı

Serdivan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan E.K.'nin (32) karnının sağ alt bölgesinden bıçaklandığı, bilincinin açık olduğu kaydedildi. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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