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Polisten kaçtı! Alkollü çıkınca "Burada yatacaktım" dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Polisten kaçtı! Alkollü çıkınca &quot;Burada yatacaktım&quot; dedi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da alkollü sürücü, denetim yapan ekiplerin 'dur' ihtarına uymadı. 200 metre ilerideki uygulama noktasında yakalanan Engin G., olayı görüntüleyen basın mensubunun "Neden kaçtın?" sorusuna, "Burada yatıp uyuyacaktım" cevabını verdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde alkol denetimlerini sürdürüyor. Merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen uygulama sırasında polis ekiplerini gören 10 AEJ plakalı kamyonet sürücüsü, aracı boş alana çekerek, ekiplerden saklanmak istedi.

Polisten kaçtı! Alkollü çıkınca "Burada yatacaktım" dedi - 1. Resim

UYGULAMA NOKTASINDA YAKALANDI 

Polislerin yanına geldiğini fark eden sürücü, gaza basarak ekiplerden kaçtı. 200 metre ilerideki uygulama noktasında yakalanan Engin G., basın mensubunun "Neden kaçtınız?" sorusuna, "Ben yatacaktım orada" cevabını verdi.

Polisten kaçtı! Alkollü çıkınca "Burada yatacaktım" dedi - 2. Resim

0.82 PROMİL ALKOL

Engin G., 0.82 promil alkollü çıktı. Sürücü, alkolmetreye üfledikten sonra basın mensubunun sorularını cevapsız bıraktı.

Polisten kaçtı! Alkollü çıkınca "Burada yatacaktım" dedi - 3. Resim

Polis, Engin G.'ye 9 bin 267 TL idari para cezası uyguladı. Araç ise otoparka çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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