Mersin’in Erdemli ilçesinde dün gece saatlerinde bir şahsın tüfekle çevreye ateş açması sonucu hayatını kaybeden Suriye uyruklu Anna Barakat’ın (41) saldırıda ağır yaralanan Hasan Sevindik ile sadece bir ay önce düğün yaptığı ortaya çıktı. Resmi nikah işlemlerini bekleyen çiftten geriye düğünde çekilen mutlu kareleri kalırken, yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Mersin’in Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde D-400 kara yolu kenarındaki iş yerlerinin önünde dün akşam saat 20.00 sıralarında bir saldırı yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, iş yerlerinin yoğun olduğu bölgede otomobiliyle gelen M.F.G. (30) yanında getirdiği tüfekle kaldırımda yürüyerek çevreye rastgele ateş açtı.

'Rastgele cinayet'te acı detay: Bir ay önce evlenmiş

Açılan ateş sonucu Suriye uyruklu Anna Barakat (41) olay yerinde hayatını kaybederken; Barakat’ın eşi Hasan Sevindik, Reşat Köroğlu, Mustafa Can Samırkaş ve eşi Gülsüm Gizem Tunç Samırkaş yaralandı. Saldırgan M.F.G. ise daha sonra tüfekle kendisini vurdu.

EŞİNİN DE DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırganın da aralarında bulunduğu toplam 5 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'Rastgele cinayet'te acı detay: Bir ay önce evlenmiş

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada yürek burkan bir detay gün yüzüne çıktı.

Saldırıda yaşamını yitiren Anna Barakat ile ağır yaralanan Hasan Sevindik’in yaklaşık 1 ay önce Adana’da düzenlenen düğünle dünyaevine girdiği, çiftin resmi nikah işlemlerinin ise henüz devam ettiği öğrenildi.

Geriye sadece bir ay önceki düğününde çekilen fotoğrafları kalan Anna Barakat'ın cenazesinin, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Suriye'ye götürülecek.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala