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Restorandaki müzik kavgası silahlı çatışmaya dönmüştü! 8 kişi vuruldu, 10 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Restorandaki müzik kavgası silahlı çatışmaya dönmüştü! 8 kişi vuruldu, 10 kişi tutuklandı
Müzik, Restoran, Çatışma, Silahlı Saldırı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mersin'de bir restoranda müşteriler ile işletme sahipleri arasında müzik meselesinden çıkan sözlü tartışma sonrasında silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 8 kişi yaralanırken çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Gelen son bilgiye göre 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 Olay 13 Temmuz akşamı Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. müzisyenlerin müzik çalmasına yönelik yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmüş, taşkınlık çıkaran müşterilerle işletme sahipleri arasında yaşanan kavgada, ateşli silah, kesici alet ve küt cisimler kullanıldı. Kavgada 2'si ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

Restorandaki müzik kavgası silahlı çatışmaya dönmüştü! 8 kişi vuruldu, 10 kişi tutuklandı - 1. Resim

10 KİŞİ YAKALANDIĞI GİBİ TUTUKLANDI

Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kapsamlı çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen ekipler, olaya karıştıkları tespit edilen H.İ.A., S.H., B.U., E.G., S.T., H.A., D.C.S., M.H., S.A.A. ve R.T. isimli 10 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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