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Sahte alkole geçit yok! Samsun'da hummalı operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sahte alkole geçit yok! Samsun&#039;da hummalı operasyon
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir adrese yapılan baskında 25 litre etil alkol ve sahte içki üretim malzemeleri ele geçirildi. Kaçak içki üretimiyle ilgili soruşturma genişletilerek devam ediyor.

Samsun'da kaçak içkiye karşı hummalı bir operasyon başlatıldı.

Samsun'da Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçak ve sahte alkollü içki üretimiyle mücadele kapsamında yapılan takip ve çalışma sonucu operasyon düzenlendi.

Sahte alkole geçit yok! Samsun'da hummalı operasyon - 1. Resim

LİTRELERCESİ ELE GEÇİRİLDİ

Bir kişinin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 25 litre etil alkol, 9 litre sahte içki, 4 adet 100 gramlık anason yağı, 9 adet 30 gramlık arpa aroması, 1 adet plastik huni ve 4 adet plastik damla aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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