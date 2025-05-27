Sahte alkole geçit yok! Samsun'da hummalı operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 27 Mayıs 2025 00:01 - Güncelleme: 27 Mayıs 2025 00:04 - Güncelleme:

Samsun'un Alaçam ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir adrese yapılan baskında 25 litre etil alkol ve sahte içki üretim malzemeleri ele geçirildi. Kaçak içki üretimiyle ilgili soruşturma genişletilerek devam ediyor.

Samsun'da kaçak içkiye karşı hummalı bir operasyon başlatıldı. Samsun'da Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçak ve sahte alkollü içki üretimiyle mücadele kapsamında yapılan takip ve çalışma sonucu operasyon düzenlendi. LİTRELERCESİ ELE GEÇİRİLDİ Bir kişinin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 25 litre etil alkol, 9 litre sahte içki, 4 adet 100 gramlık anason yağı, 9 adet 30 gramlık arpa aroması, 1 adet plastik huni ve 4 adet plastik damla aparatı ele geçirildi. İlgili Haber Samsun baraj göllerinde hasat başladı, hedef 100 milyon ihracat! "Dünyanın en lezzetlisi" Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş