Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "uyuşturucu satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan da 2 yıl olmak üzere toplam 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

