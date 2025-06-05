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Samsun'da güpegündüz hırsızlık! Kaşla göz arasında cebe attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Samsun&#039;da güpegündüz hırsızlık! Kaşla göz arasında cebe attı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da bir kafede, masa üstünden 2 adet cep telefonu çalan zanlı, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede masa üzerindeki 2 adet cep telefonu çalındı.

BORCUNU ÖDEMEK İÇİN ÇALMIŞ

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayını A.B.'nin (49) gerçekleştirdiğini tespit etti. Hırsızlık polisi tarafından gözaltına alınan A.B.'nin 'borcunu ödemek için cep telefonu hırsızlığı yaptığını' söylediği öğrenildi.

Samsun'da güpegündüz hırsızlık! Kaşla göz arasında cebe attı - 1. Resim

SERBEST BIRAKILDI

Polisteki sorgusu tamamlanan A.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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