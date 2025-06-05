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Görenler neye uğradığını şaşırdı! Ters şeritte ölüme davetiye çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da otobanda ters şeritten ilerleyen kadın sürücü, resmen ölüme davetiye çıkardı. Tehlikeli anlar, saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.

Görenleri hayrete düşüren olay, Bursa-İstanbul-İzmir Otoyolu Görükle mevkiinde meydana geldi.

Görenler neye uğradığını şaşırdı! Ters şeritte ölüme davetiye çıkardı - 1. Resim

KENDİNİ TERS ŞERİTTE BULDU

Plakası henüz öğrenilemeyen kadın sürücü, kendini bir anda ters şeritte buldu. Otobanın orta şeridinde tersten ilerleyen kadın sürücünün panik yaşadığı anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansırken, yaşanan olayda şans eseri kaza olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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