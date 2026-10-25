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3. Sayfa

Şanlıurfa'da esrarengiz olay! Mübaşir Gülabi yatağında ölü bulundu

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Şanlıurfa'da esrarengiz olay! Mübaşir Gülabi yatağında ölü bulundu
Başlık ResmiŞanlıurfa'da esrarengiz olay! Mübaşir Gülabi yatağında ölü bulundu

Şanlıurfa Adliyesinde mübaşir olarak görev yapan 43 yaşındaki Gülabi Demir, yatağında ölü bulundu. Demir’in kesin ölüm sebebi otopside belli olacak.

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Olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıurfa Adliyesi'nde mübaşir olarak görev yapan Gülabi Demir (43), evinde yatağında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

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Olay yerine giden sağlık ekipleri, Gülabi Demir'e yönelik kontrollerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda Demir'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden Demir'in cansız bedeni, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'da esrarengiz olay! Mübaşir Gülabi yatağında ölü bulundu
Başlık ResmiŞanlıurfa'da esrarengiz olay! Mübaşir Gülabi yatağında ölü bulundu

ADIYAMAN'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Aslen Adıyamanlı olduğu öğrenilen Demir'in cenazesinin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Memleketi Adıyaman 'da toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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