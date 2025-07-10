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Seyir halindeki araca arkadan çarptı: Biri çocuk 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sivas, Yaralanma, Ambulans, Hastane, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta Taşlıdere mevkisindeki kavşakta, aynı istikamette gitmekte olan otomobile arkadan çarpan araç kazaya neden oldu. Kazada yaralanan biri çocuk 5 kişi, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Sivas-Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisinde kavşakta meydana gelen kazada; M.I. (45) yönetimindeki 34 HPS 209 plakalı otomobil ile E.K. (37) idaresindeki 34 MKM 546 plakalı otomobil çarpıştı.

Seyir halindeki araca arkadan çarptı: Biri çocuk 5 yaralı - 1. Resim

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki K.Y.I. (39), A.E.I. (7) ve F.C. (37) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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