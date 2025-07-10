Seyir halindeki araca arkadan çarptı: Biri çocuk 5 yaralı
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Sivas'ta Taşlıdere mevkisindeki kavşakta, aynı istikamette gitmekte olan otomobile arkadan çarpan araç kazaya neden oldu. Kazada yaralanan biri çocuk 5 kişi, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.
Sivas-Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisinde kavşakta meydana gelen kazada; M.I. (45) yönetimindeki 34 HPS 209 plakalı otomobil ile E.K. (37) idaresindeki 34 MKM 546 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki K.Y.I. (39), A.E.I. (7) ve F.C. (37) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş