Seyir halindeki araca arkadan çarptı: Biri çocuk 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 10 Temmuz 2025 09:32 - Güncelleme: 10 Temmuz 2025 09:56 - Güncelleme:

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Sivas'ta Taşlıdere mevkisindeki kavşakta, aynı istikamette gitmekte olan otomobile arkadan çarpan araç kazaya neden oldu. Kazada yaralanan biri çocuk 5 kişi, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Sivas-Kayseri kara yolu Taşlıdere mevkisinde kavşakta meydana gelen kazada; M.I. (45) yönetimindeki 34 HPS 209 plakalı otomobil ile E.K. (37) idaresindeki 34 MKM 546 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki K.Y.I. (39), A.E.I. (7) ve F.C. (37) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İlgili Haber Feci Kaza! Kuzey Marmara'da tır devrildi, bilanço ağır

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş