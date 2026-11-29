Sinop'ta yürekler ağza geldi! İnsanlar akşam vakti tahliye edildi
Sinop'un Ayancık ilçesinde istinat duvarı çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması paniğe neden oldu. Çay kenarındaki 5 katlı apartman tedbir amacıyla boşaltılırken, bina sakinleri akşam saatlerinde evlerinden ayrılarak yakınlarının yanına yerleşti.
Çayiçi Mahallesi'nde, Ayancık Çayı'nın kenarında yürütülen istinat duvarı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve Ayancık Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Kaymakamlık, çay kenarında bulunan 5 katlı apartmanın istinat duvarı çalışması tamamlanana kadar tedbir amacıyla boşaltılmasına karar verdi.
Karar üzerine apartman sakinleri akşam saatlerinde evlerinden tahliye edildi. Binada yaşayanların ilçedeki akrabalarının yanına yerleştiği öğrenildi.