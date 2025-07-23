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Sivas’ta pompalı dehşeti! Nehir kenarında buluştular, ateş açtılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sivas’ta pompalı dehşeti! Nehir kenarında buluştular, ateş açtılar
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas’ta aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Ahmet Arıdıcı, hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Eğriköprü Mahallesi’nde iddiaya göre aralarında husumet bulunan O.K. ve Ahmet Arıdıcı Kızılırmak Nehri kenarında buluştu. 

Sivas’ta pompalı dehşeti! Nehir kenarında buluştular, ateş açtılar - 1. Resim

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: 1 ÖLÜ

İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Husumetli iki kişi, pompalı tüfekle birbirlerini vurdu. Olayda O.K. iki bacağından yaralanırken, sol bacağından vurulan Ahmet Arıdıcı ağır yaralandı.

Sivas’ta pompalı dehşeti! Nehir kenarında buluştular, ateş açtılar - 2. Resim

Ambulansla hastaneye kaldırılan Arıdıcı, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Sivas’ta pompalı dehşeti! Nehir kenarında buluştular, ateş açtılar - 3. Resim

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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