Sosyal medya bunu konuşuyor! Emniyet şeridinde yürüdü: Nedeni dikkat çekti

Bursa'da bir vatandaş, emniyet şeridini ihlal eden otomobillere ders vermek amacıyla İstanbul-İzmir otobanında ilginç bir yola başvurdu. Trafik üstünlüğü olan araçların kullanması gereken şeritten yürüyen vatandaş, kural tanımaz sürücülere tepki gösterdi.

Bursa'nın merkezinden de İstanbul-İzmir otoyolunda dün akşam saatlerinde dikkat çeken görüntüler kayda alındı.

ARACINDAN İNDİ, EMNİYET ŞERİDİNDE YÜRÜDÜ

Otoyolda yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle bazı kural tanımazlar, trafik üstünlüğü olan araçların kullanması gereken şeridi ihlal etti. Bunu gören bir vatandaş , aracından inerek emniyet şeridinden yürümeye başladı.

NORMAL ŞERİTLERİNE GERİ DÖNDÜLER

Trafik ihlali yapanları unutamayacakları bir ders veren kişi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Emniyet şeridinde yürüyen vatandaşı fark eden sürücüler, hiçbir tepki gösteremeden yeniden normal şeridine dönmek zorunda kaldı.