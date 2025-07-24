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Suriye'de mühimmat deposunda patlama! Hatay'dan da hissedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Suriye, İdlib, Patlama, Mühimmat Deposu, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Suriye'nin İdlib kentinde mühimmat deposunda patlama yaşandı. Patlamanın şiddeti Hatay'dan hissedilirken, yükselen dumanlar Türkiye tarafından net bir şekilde görüldü.

Suriye'nin İdlib kentinde kırsal alanda bir mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Türkiye sınırına yakın olan noktada gerçekleşen patlama Hatay'ın Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü ilçelerinde yaşayan vatandaşlar tarafından hissedildi.

Suriye'de mühimmat deposunda patlama! Hatay'dan da hissedildi - 1. Resim

DUMANLAR HATAY'DAN GÖRÜLDÜ

Patlama anı Suriye'de cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, gökyüzünü kaplayan dumanlar da Hatay'dan görüldü.

Dumanları kayıt altına alan vatandaş görüntülerde bölgenin Türkiye sınırına yakınlığını da anlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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