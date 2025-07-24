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İdlib'de patlama! Dumanlar gökyüzünü kapladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İdlib, Suriye, Patlama, Silah Deposu, Ölü, Yaralı, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde silah deposunda meydana gelen çok sayıda patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İdlib'in kuzey kırsalında yer alan Kefraya beldesindeki silah ve mühimmat deposunda, bilinmeyen bir nedenle 15 patlama oldu.

İdlib'de patlama! Dumanlar gökyüzünü kapladı - 1. Resim

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 63 KİŞİ YARALANDI

Sağlık yetkilileri, patlamalarda, ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını belirtti.

İdlib'de patlama! Dumanlar gökyüzünü kapladı - 2. Resim

Yaralılar tedavi için çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlamaların şiddetiyle yakınlardaki yapılarda da hasar meydana geldi.

İdlib'de patlama! Dumanlar gökyüzünü kapladı - 3. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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