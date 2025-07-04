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Tarsus'ta dükkana silahlı saldırı! Ölü ve yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tarsus&#039;ta dükkana silahlı saldırı! Ölü ve yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'in Tarsus ilçesinde feci bir olay yaşandı. Oto yıkama dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı. Polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Tarsus'ta korkunç bir olay meydana geldi.

Tarsus'ta dükkana silahlı saldırı! Ölü ve yaralı var - 1. Resim

TARSUS'TA SİLAHLAR PATLADI

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan Kemalpaşa Sanayi Sitesi içerisinde yaşanan olayda, bir oto yıkama dükkanına gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, işyeri sahibi Ali Çoban (26) ile görüşmek istediklerini söyledi.

Kısa sürede başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında üzerlerinde taşıdıkları av tüfeği ve tabancayla ateş açan şüpheliler, iş yeri sahibi Ali Çoban ile yanında bulunan B.S.’yi (34) vurdu. Saldırganlar olayın ardından hızla kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işyeri sahibi Ali Çoban’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Tarsus'ta dükkana silahlı saldırı! Ölü ve yaralı var - 2. Resim

1 ÖLÜ 1 YARALI

Yaralı B.S. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yaklaşık 1 ay önce evlendiği öğrenilen Ali Çoban’ın, oto yıkama iş yerini de 3 ay önce açtığı belirtildi.

Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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