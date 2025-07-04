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Yolun karşısına geçmeye çalışırken başına gelmeyen kalmadı! Feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yolun karşısına geçmeye çalışırken başına gelmeyen kalmadı! Feci şekilde can verdi
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Burhaniye Ören yolunda bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa çarparak ölümüne sebep oldu. 21 yaşındaki sürücü M.M.G. gözaltına alındı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Enver Güreli Caddesi'nde dün gece meydana geldi.

Yolun karşısına geçmeye çalışırken başına gelmeyen kalmadı! Feci şekilde can verdi - 1. Resim

M.M.G. idaresindeki otomobil Ören istikametine giderken, yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Zekeriya Özdemir'e çarptı.

Yolun karşısına geçmeye çalışırken başına gelmeyen kalmadı! Feci şekilde can verdi - 2. Resim

Kaza yerine trafik ekipleri ve ambulans sevk edilirken, Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. 21 yaşındaki sürücü M.M.G. gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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