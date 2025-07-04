Yolun karşısına geçmeye çalışırken başına gelmeyen kalmadı! Feci şekilde can verdi
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Burhaniye Ören yolunda bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa çarparak ölümüne sebep oldu. 21 yaşındaki sürücü M.M.G. gözaltına alındı.
Kaza, Bahçelievler Mahallesi Enver Güreli Caddesi'nde dün gece meydana geldi.
M.M.G. idaresindeki otomobil Ören istikametine giderken, yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Zekeriya Özdemir'e çarptı.
Kaza yerine trafik ekipleri ve ambulans sevk edilirken, Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. 21 yaşındaki sürücü M.M.G. gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Ceylan Yıldız