Tavuk döner çocukları hastanelik etti, acil servis doldu taştı
Adana’da bir hayır etkinliğinde tavuk döner yiyen 25 öğrenci, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Tedavilerinin ardından taburcu edilen öğrencilerle ilgili gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine inceleme başlatıldı.
Adana’nın Kozan ilçesindeki Şehit Cengiz Eroğlu Ortaokulunda öğle saatlerinde 9 öğrenci kusma ve mide bulantısı şikayetleri yaşamaya başladı. Durumu okul yönetimine bildiren öğrencilerin, okulun bulunduğu öğrenci yurdu bahçesinde düzenlenen hayır etkinliğinde tavuk döner yedikleri belirlendi.
9 ÖĞRENCİDE BAŞLAYAN ŞİKAYETLER 25’E YÜKSELDİ
Bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri artan öğrenciler, Kozan Devlet Hastanesine başvurdu. İlk etapta 9 kişinin etkilendiği olayda, hastaneye başvuran öğrenci sayısının 25’e ulaştığı öğrenildi. Öğrencilerin tamamı tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE İNCELEME BAŞLATILDI
Olayın gıda zehirlenmesinden kaynaklanmış olabileceği şüphesi üzerine savcılığın talimatıyla Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.