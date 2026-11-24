Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kayınpederi Mehmet Ç. tarafından bıçaklandığı öne sürülen 4 çocuk annesi Nihal Ç., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarmaya teslim olan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi'nde aile içinde çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı.

Edinilen bilgiye göre, kayınpeder Mehmet Ç. ile gelini Nihal Ç. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. İddiaya göre Mehmet Ç., gelinini vücudunun çeşitli bölgelerinden defalarca bıçakladı.

4 ÇOCUK ANNESİ KURTARILAMADI

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Nihal Ç. için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan 4 çocuk annesi kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Tekirdağda aile faciası! Kayınpederi tarafından bıçaklanan 4 çocuk annesi hayatını kaybetti

KAYINPEDER JANDARMAYA TESLİM OLDU

Olayın ardından jandarma karakoluna giden şüpheli Mehmet Ç., teslim oldu.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi, adliyeye sevk edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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