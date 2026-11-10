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Trafikte kavga ettiler, 562 bin lira ceza yediler! O anlar kamerada

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Pendik'te trafikte tartıştıktan sonra araçlarından inerek kavga eden otomobil ve motosiklet sürücülerine toplam 562 bin 719 lira para cezası kesildi. Sürücülerin ehliyetlerine 60 gün el konulurken, araçları da trafikten menedildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan ve Pendik'te kaydedildiği belirtilen kavga görüntüleri üzerine inceleme başlattı.

Yapılan çalışmada, Batı Mahallesi'ndeki bir cadde üzerinde otomobil ve motosiklet sürücülerinin trafikte tartıştığı, ardından araçlarından inerek kavga ettiği belirlendi. Kimlikleri tespit edilen otomobil sürücüsü S.D. (35) ile motosiklet sürücüsü M.A. (27) polis ekiplerince yakalandı.

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TOPLAM 562 BİN TL CEZA

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında “trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek”, “sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araç kullanmak” ve “sürücü belgesini yanında bulundurmamak” maddelerinden toplam 562 bin 719 lira idari para cezası uygulandı.

İki sürücünün ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, kullandıkları araçlar da 60 gün trafikten menedildi.

Şüpheliler hakkında “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden M.A. serbest bırakılırken, S.D.'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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