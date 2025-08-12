"Ne korna çalıyorsun?" kavgası: Sürücüye tekme tokat saldıran minibüs şoförü yakalandı! O anlar kamerada
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yola aniden çıkan minibüs, arkasından gelen sürücünün tepkisini çekti. Korna çalınması üzerine minibüsten inen şoför, "Ne korna çalıyorsun sinyal verdik" diyerek, diğer sürücüye yol ortasında saldırdı. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, kısa süre sonra minibüs şoförü yakalandı.
İstanbul Esenyurt'a bağlı Doğan Araslı Bulvarı'nda dün meydana gelen olayda; aniden yola çıkan bir minibüse, arkasından gelen araç sürücüsü korna çalarak tepki gösterdi.
"NE KORNA ÇALIYORSUN?"
Bu duruma öfkelenen minibüs şoförü, "Ne korna çalıyorsun, sinyal verdik" diyerek, aracın önünü kesti.
TEKME TOKAT SALDIRDI
İkili arasında sözlü tartışma yaşanırken; minibüsten inen şoför, araç sürücüsüne tekme ve tokatla saldırdı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
YAKALANDI, CEZA ALDI
Görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen dolmuş sürücüsü A.E.D. isimli şahsı yakaladı. Şahsa, "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yükümlülüklere uymamak", "araçların kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak" maddelerinden idari para cezası uygulandı.