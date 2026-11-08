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Uşak'ta feci kaza! Yaşlı çift birlikte can verdi

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Uşak'ta feci kaza! Yaşlı çift birlikte can verdi
Başlık ResmiUşak'ta feci kaza! Yaşlı çift birlikte can verdi

Uşak’ta otomobil ile kamyon kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonun önünde metrelerce sürüklenen otomobilde bulunan 71 yaşındaki Süruri Arslan ve eşi Nazmiye Arslan hayatını kaybetti.

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Kaza, Uşak-Banaz kara yolu Susuz köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Süruri Arslan (71) idaresindeki 64 FC 536 plakalı otomobil, Susuz köyü yolundan ana yola çıkmak istediği sırada Uşak'tan Banaz istikametine seyreden Y.B. (61) yönetimindeki 06 BEY 227 plakalı kamyonla kavşakta çarpıştı.

Uşak'ta feci kaza! Yaşlı çift birlikte can verdi
Başlık ResmiUşak'ta feci kaza! Yaşlı çift birlikte can verdi

Çarpışmanın etkisiyle otomobil, kamyonun önünde metrelerce sürüklendi. Çevredekiler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde güvenlik önlemi alınırken, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Süruri Arslan ile eşi Nazmiye Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Uşak'ta feci kaza! Yaşlı çift birlikte can verdi
Başlık ResmiUşak'ta feci kaza! Yaşlı çift birlikte can verdi

Olay yerindeki incelemelerin ardından yaşlı çiftin cenazeleri Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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