Yalova Adliyesi’nde yolsuzluk soruşturması! Tutuklananların arasında müdür de var
Yalova Adliyesi’nde bazı işlemler üzerinden kişisel çıkar sağlandığı ve çeşitli kurum ve iş yerlerinden menfaat temin edildiği iddialarıyla soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda İdari ve Mali İşler Müdürü ile bir memur tutuklandı.
Yalova Adliyesi’nde görev yapan İdari ve Mali İşler Müdürü E.A. ile memur F.B., görevleri üzerinden kişisel çıkar sağladıkları ve bazı kurum ve iş yerlerinden menfaat temin ettikleri iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.
Yalova Adliyesi önünde cinayet! Saldırgan kıskıvrak yakalandı
İki görevli hakkında bazı işlemlerde kişisel çıkar sağlandığı ve çeşitli kurum ve iş yerlerinden menfaat temin edildiği yönündeki şikayetler üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Dosyanın kapsamı genişletilirken, milyonlarca liralık menfaat sağlandığı yönündeki iddiaların da araştırıldığı öğrenildi.
Rüşvet, yolsuzluk, torpil… CHP’nin şaibeli 4 ismi de Özgür Özel’in yeni partisinde!
PERSONELİN İFADELERİNE BAŞVURULDU
Soruşturma kapsamında adliyede görev yapan bazı personelin bilgi ve ifadelerine başvuruldu. İncelemelerin ardından E.A. ve F.B. dün adli makamlara sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
TAYİNLERİ İSTANBUL’A ÇIKMIŞ
E.A. ve F.B.’nin tutuklanmalarından önce İstanbul’a tayinlerinin çıktığı öğrenildi. Tayin işlemlerinin tutuklama kararından önce gerçekleştirildiği belirtildi.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmayı sürdürdüğü, dosyada başka kişilerin bulunup bulunmadığı ve yeni delillere ulaşılıp ulaşılmadığının araştırıldığı öğrenildi.