Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, ailesinin “Kocanın vurduğu yerde gül biter” tavsiyesine uyarak evliliğini sürdüren kadının, eşinin şiddetini a etmiş veya hoşgörüyle karşılamış sayılabileceğine ve bu sebeple boşanmada kocanın kusurlu kabul edilemeyeceğine hükmetti.

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Karara konu olay Ankara’da yaşandı. Karşılıklı açılan bir boşanma davasında kadın, eşinin kendisine fi ziki ve sözlü şiddet uyguladığını ileri sürdü. Erkek ise eşinin, kendi ailesiyle görüşmediği ve kendisinin de görüşmesine müdahale ettiği gerekçesini dile getirdi.

Ankara 9. Aile Mahkemesi her iki tarafın da eşit kusurlu olduğunu belirterek boşanma davasının kabulüne karar verdi. Mahkeme velayeti babaya verirken ortak çocuklar için ayrı ayrı 10 bin TL tedbir ve iştirak nafakasına hükmetti. Kadının tazminat ve nafaka talepleri reddedildi. Dosya, istinafın ardından Yargıtay’a geldi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadının fiziki şiddetten sonra evliliğini uzun bir süre daha devam ettirdiği ve a ettiği gerekçesiyle bu durumu erkek yönünde kusur saymadı.

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Kadının kusurlarının ise ispatlanamadığını vurgulayan Yargıtay, boşanmaya sebep olan olaylarda ev sorumluluklarını yerine getirmemekten erkeğin ağır kusurlu olduğuna hükmetti. Daire, kararı kadının reddedilen tazminat talepleri yönünden bozdu. Tarafların ekonomik ve sosyal durumları ile olayların ağırlığı dikkate alınarak kadın lehine uygun miktarda tazminata hükmedilmesi gerektiğini kaydetti. Kadının nafaka talebi ise kabul edilmedi.

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