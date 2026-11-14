Eskişehir'de aracında yarım kilograma yakın uyuşturucu yakalanan şüphelinin savunması pes dedirtti. Şüpheli, 420 gram uyuşturucu ile yakalanınca "İçmek amacıyla aldım, kimseye satmadım" ifadelerini kullandı. Mahkemede 10 yıllık madde kullanıcısı olduğunu ifade eden sanık, tahliyesini talep etti.

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Eskişehir'de polis ekiplerince durdurulan aracında yapılan aramada 224 gram katı, 195 gram sıvı ve 1,6 gram olmak üzere toplam 420,6 gram metamfetamin ele geçirilen tutuklu sanık yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Eskişehir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklu yargılanan sanık ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada kimlik tespitinin ardından savunması alınan sanık, asansör işi ile uğraştığını, aylık 80 bin TL gelirinin bulunduğunu ve 4 çocuk babası olduğunu belirtti.

Yarım kiloya yakın uyuşturucuya pes dedirten savunma: İçmek için aldım, satmayacaktım

"10 YILDIR KULLANIYORUM"

Olay günü asansör parçası getirmek için yolculuk yaptığını, mola verdiği dinlenme tesisinde çantasını arka koltuğa bıraktığını öne süren sanık, şehir merkezine geldiğinde polis ekiplerince aracının durdurulduğunu ifade etti. Durdurma esnasında paniğe kapıldığını söyleyen sanık, "Panikle üzerimde bulunan az miktardaki metamfetamini koltuğun altına bıraktım. Polisler araçta arama yapınca çantamın içindeki maddeleri de buldular. 10 yıldır madde kullanıcısıyım. Söz konusu maddeleri satmak için değil, kendi içmek amacıyla aldım. Kimseye uyuşturucu satmadım" şeklinde savunma yaptı.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Sanık müdafii ise müvekkilinin yakalandığı saat ile arama kararının alındığı saat arasında hukuka aykırılık bulunduğunu, uyuşturucu ticaretine yönelik herhangi bir teknik veya fiziki takibin olmadığını savundu. Müvekkilinin kullanıcı olduğunu ve "şüpheden sanık yararlanır" ilkesinin uygulanması gerektiğini belirten sanık avukatı, banka havalesi ve HTS kayıtlarının incelenmesini isteyerek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve ilgili banka ile iletişim kayıtlarının celp edilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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