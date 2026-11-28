Yemeksepeti siparişini getiren kurye ile adres tarifi nedeniyle tartışan kadın, yumruklu saldırıya uğrayarak hastanelik oldu. Burnu ve dişi kırılan kadının kızı, annesine yönelik hakaret iddialarını reddederek telefon görüşmelerinin kayıtlarının paylaşılmasını istedi.

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Market siparişi veren bir kadın, adres tarifi nedeniyle tartıştığı Yemeksepeti kuryesinin yumruklu saldırısına uğradı. Aldığı darbeler sonucu bilincini kaybeden kadının burnunun ve dişinin kırıldığı öğrenildi. Hastanede tedavisi süren kadına yönelik saldırı güvenlik kamerasına yansırken, kızı annesinin hakaret ettiği yönündeki iddiaları reddetti.

İddiaya göre siparişi teslim etmek için gelen kurye, adresi bulmakta güçlük çekince kadını defalarca arayarak yol tarifi istedi. Görüşme sırasında yaşanan anlaşmazlıkta kadına küfrettiği öne sürülen kurye telefonu kapattı.

Bir süre sonra yeniden arayan kurye, sipariş poşetlerini apartmanın önüne bıraktığını söyleyerek kadından aşağı inmesini istedi.

BİR YUMRUKLA YERE YIĞILDI, O ANLAR KAMERADA

Apartmanın önüne inen kadın, burada kuryenin yumruklu saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle yere yığılan ve bilincini kaybeden kadının burnunun ve dişinin kırıldığı bildirildi. Saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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YEMEKSEPETİ GÖRÜNTÜLERİ VERMEDİ!

Hastanede tedavisi süren kadının kızı, annesinin saldırı görüntülerini henüz izlemediğini ve kendisinin de izletmediğini söyledi. Annesinin hakaret ettiği iddialarını yalanlayan kız, olay öncesindeki telefon görüşmelerine ait kayıtları defalarca istemelerine rağmen Yemeksepeti'nin kendilerine iletmediğini öne sürdü.

Kızının aktardığına göre kurye, adresi bulmakta zorlandığı sırada telefonda annesine küfredip görüşmeyi sonlandırdı; ardından tekrar arayarak poşetleri apartmanın önüne bıraktığını söyleyip kadını aşağı çağırdı. Kız, annesinin kuryeye yalnızca "Sen bana nasıl küfredersin, terbiyesiz, ahlaksız" dediğini ve bu sözlerin şiddeti haklı çıkaramayacağını ifade etti.

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAK

Annesinin kamuoyunda haksız yere suçlandığını ve olayın çarpıtıldığını savunan kız, çevredeki farklı işletmelerden ve apartman yöneticisinden aldığı güvenlik kamerası görüntülerini paylaştığını belirtti. Hakaret ve iftira içeren paylaşımlarda bulunanlar hakkında hukuki yollara başvuracağını duyurdu.

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