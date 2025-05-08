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Yolun ortasındaki lastik kaosa neden oldu! Çok sayıda araç kazaya karıştı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'da otoyolda patlayan araç lastiğine çarpmamak için manevra yapan çok sayıda araç kazaya karıştı. Yaralanan kimsenin olmadığı kazaların ardından bir çekici sürücüsü diğer sürücüleri uyararak patlayan lastiği yoldan kaldırdı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi yakınında bir ağır vasıtaya ait lastik patlayarak yolun ortasında kaldı.

Yolun ortasındaki lastik kaosa neden oldu! Çok sayıda araç kazaya karıştı - 1. Resim

ZİNCİRLEME KAZA KAMERALARDA

Diğer sürücüler lastiğe çarpmamak için ani manevralar yaparak kurtulmaya çalıştı. Bu sırada biri zincirleme iki ayrı trafik kazası meydana geldi.

Yaralanan kimsenin olmadığı kazaların ardından bir çekici sürücüsü diğer sürücüleri uyararak patlayan lastiği yoldan kaldırdı.

Kazalar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla da kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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