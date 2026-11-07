Zonguldak Valiliğine siber saldırı! Vatandaşlara uyarı yapıldı

Zonguldak Valiliği, resmî X hesabına yönelik siber müdahale tespit edildiğini duyurdu. Hesabın güvenliği yeniden sağlanana kadar yapılacak paylaşım ve gönderilecek mesajların kurumu temsil etmeyeceği belirtilerek vatandaşlardan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları istendi.

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Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Valiliğin resmi X hesabına yönelik siber müdahale tespit edildiği belirtildi. Yaşanan olayın dijital güvenlik kaynaklı olduğu, hesabın yeniden güvenli hale getirilmesi ve yaşanabilecek risklerin ortadan kaldırılması amacıyla ilgili birimlerle koordineli çalışma başlatıldığı açıklandı. Valilik, güvenlik sorunu giderilinceye kadar hesaptan yapılabilecek paylaşım, açıklama, yorum ve mesajların kurumu temsil etmeyeceği uyarısında bulundu. Özellikle maddi menfaat sağlamaya yönelik taleplere ve yönlendirmelere karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

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Açıklamada, hesabın güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, gelişmelerin Valiliğin diğer resmi iletişim kanallarından kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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