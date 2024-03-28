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Haberler > Biyografi > Abdurrahman Dursun kimdir, nereli? AK Parti Sultangazi Belediye Başkan adayı Abdurrahman Dursun hayatı ve biyografisi

Abdurrahman Dursun kimdir, nereli? AK Parti Sultangazi Belediye Başkan adayı Abdurrahman Dursun hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Abdurrahman Dursun kimdir, nereli? AK Parti Sultangazi Belediye Başkan adayı Abdurrahman Dursun hayatı ve biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, AK Parti Sultangazi Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun kimdir? Abdurrahman Dursun kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? Abdurrahman Dursun'un vaatleri nedir? Cumhur İttifakı Sultangazi Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun'un hayatı ve biyografisi haberimizde.

İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhur İttifakı tarafından Sultangazi ilçesinde Abdurrahman Dursun aday olarak gösterildi. Peki, Ak Parti Sultangazi Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun kimdir? Abdurrahman Dursun kaç yaşında, nereli? 

ABDURRAHMAN DURSUN KİMDİR?

Av. Abdurrahman Dursun, 1972 yılında Adıyaman’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman’da tamamladı. Adıyaman İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu., 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Abdurrahman Dursun, iş hayatına 1997 yılında başladı. İstanbul'da faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde hukuk müşavirliği ve serbest avukatlık yaptı. Birlik Vakfı Hukukçular Kulübü Başkanlığı ve Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanlığı da yapan Av. Abdurrahman Dursun, Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda görev aldı.

Abdurrahman Dursun, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 2006 yılında yapılan kongresinde İl Disiplin Kurulu Üyeliğine seçildi. 2009, 2012, 2015 yıllarında yapılan il kongrelerinde AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi oldu. Bu süre içerisinde Teşkilat, Seçim İşleri, Siyasi ve Hukuki İşler ve Yerel Yönetimler birim başkanlıklarında görev aldı. 30 Mart 2018 tarihinde yapılan AK Parti Sultangazi 4. Olağan Kongresinde ilçe başkanlığına seçildi. 31 Mart 2019 tarihli Mahalli İdareler Genel seçimlerinde aday gösterildi ve Sultangazi Belediye Başkanı oldu.

Tuba Büyükaslan ile  evli olan Dursun; 2 erkek çocuk babasıdır. Dursun, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Abdurrahman Dursun, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde  Ak Parti Sultangazi Belediye Başkanlığı için yarışacak.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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