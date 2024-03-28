İlhan Ocaklı kimdir, nereli? AK Parti Şile Belediye Başkan adayı İlhan Ocaklı hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Mart 2024 10:08 - Güncelleme: 28 Mart 2024 10:09 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, AK Parti Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı kimdir? İlhan Ocaklı kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? İlhan Ocaklı'nın vaatleri nedir? Cumhur İttifakı Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı'nın hayatı ve biyografisi haberimizde.