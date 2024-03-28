İlhan Ocaklı kimdir, nereli? AK Parti Şile Belediye Başkan adayı İlhan Ocaklı hayatı ve biyografisi
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31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, AK Parti Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı kimdir? İlhan Ocaklı kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? İlhan Ocaklı'nın vaatleri nedir? Cumhur İttifakı Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı'nın hayatı ve biyografisi haberimizde.
İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhur İttifakı tarafından Şile ilçesinde İlhan Ocaklı aday olarak gösterildi. Peki, Ak Parti Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı kimdir? İlhan Ocaklı kaç yaşında, nereli?
İLHAN OCAKLI KİMDİR?
İlhan Ocaklı, 1971 yılında Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini Akyazı'da tamamladı. Adapazarı Teknik Endüstri Meslek Lisesi'ni bitirdi. Almaata İktisat Fakültesi'nden mezun olarak lisans eğitimini tamamladı.
İlhan Ocaklı, 2004 Yerel Seçimleri'nde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkan Yardımcılığı, 2004 Genel Seçimleri'nde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı ve İlçe Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanlığını yürüttü. Ocaklı, 2009 Yerel Seçimleri'nde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini aldı. Bu tarihten itibaren İlçe Başkanlığı yapmaktadır.
İlhan Ocaklı, evli ve 3 çocuk babasıdır.
İlhan Ocaklı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Ak Parti Şile Belediye Başkanlığı için yarışacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi