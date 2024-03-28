Ali Tombaş kimdir, nereli? AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ali Tombaş hayatı ve biyografisi

31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş kimdir? Ali Tombaş kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? Ali Tombaş'ın vaatleri nedir? Cumhur İttifakı Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş'ın hayatı ve biyografisi haberimizde.

İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhur İttifakı tarafından Sultanbeyli ilçesinde Ali Tombaş aday olarak gösterildi. Peki, AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş kimdir? Ali Tombaş kaç yaşında, nereli?

ALİ TOMBAŞ KİMDİR?

Ali Tombaş Ordu Ünye'de 1973'te doğdu. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nü bitirdi.

Tombaş, 2004-2009 yıllarında Sultanbeyli Belediye Meclis Üyeliği ve Encümen Üyeliği görevlerinde bulundu. 2008'de yapılan AK Parti Sultanbeyli İlçe Kongresinde İlçe Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Tombaş, 2018'e kadar sırasıyla Tanıtım Medya, Halkla İlişkiler, Seçim İşleri ve Teşkilatlanma Birim Başkanlığı görevlerini yürüttü. Ali Tombaş, AK Parti Sultanbeyli 6. ve 7. Olağan İlçe Kongrelerinde İlçe Başkanı olarak görev aldı.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ali Tombaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkanlığı için yarışacak.