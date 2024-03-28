Behice Yıldız İşçimenler Ünsal hayatı ve biyografisi! CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal kimdir?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal'ın hayatı, biyografisi ve vaatleri araştırılıyor. Behice Yıldız İşçimenler Ünsal'ın kariyeri, eğitimine dair detaylar haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Behice Yıldız İşçimenler Ünsal hayatı ve biyografisi araştırılmakta. Behice Yıldız İşçimenler Ünsal evli mi, mesleği ve kariyeri merak edilenler arasında yer alıyor. Detaylar haberimizde...

BEHİCE YILDIZ İŞÇİMENLER ÜNSAL KİMDİR?

Behice Yıldız İşçimenler Ünsal, 1967 yılında İzmir'de doğdu. Karşıyaka'da büyüyen Ünsal, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamladı. Aynı üniversitede Uluslararası İşletmecilik Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın yönetiminde yer alan ilk kadın olan Ünsal, halen Ege Çağdaş Eğitim Vakfı yönetim kurulu başkanıdır. Aynı zamanda İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Vakfı yönetim kurulu üyesidir.

İş hayatına 1988 yılında başlayan Ünsal, 1999-2013 yılları arasında kendi kurduğu gıda üretimi ve ticaretine yönelik faaliyet gösteren şirketinde yöneticilik yaptı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Ünsal, evli ve iki çocuk annesidir.

SEÇİM VAATLERİ

Yıldız İşçimenler Ünsal'ın seçim vaatleri arasında; atıl alan dönüşüm projesi, Karşıyaka Çarşı, konut projeleri yer alıyor.