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Haberler > Biyografi > Çağatay Güç hayatı ve biyografisi! CHP Aliağa Belediye Başkan Adayı Çağatay Güç kimdir, nereli?

Çağatay Güç hayatı ve biyografisi! CHP Aliağa Belediye Başkan Adayı Çağatay Güç kimdir, nereli?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çağatay Güç hayatı ve biyografisi! CHP Aliağa Belediye Başkan Adayı Çağatay Güç kimdir, nereli?

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP İzmir Aliağa Belediye Başkan Adayı Çağatay Güç hayatı, biyografisi ve vaatleri araştırılıyor. Çağatay Güç kariyeri, eğitimine dair detaylar haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP Aliağa Belediye Başkan Adayı Çağatay Güç hayatı ve biyografisi araştırılmakta. Çağatay Güç evli mi, mesleği ve kariyeri merak edilenler arasında yer alıyor. Detaylar haberimizde...

ÇAĞATAY GÜÇ KİMDİR?

Çağatay Güç, 9 Ağustos 1986 yılında Ankara'da doğdu. 1992 yılında Aliağa'ya yerleşen Güç, ilkokul, ortaokul ve liseyi burada bitirdi. Lisans eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü tamamladı. 

Siyasi hayatına CHP Gençlik kollarında görev aldı. Ardından CHP Aliağa İlçe gençlik kollarında çalıştı. 2010 yılında başladığı CHP Aliağa Gençlik Kolları Başkanlığı görevini iki yıl süreyle yürüttü. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP Aliağa Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. 

SEÇİM VAATLERİ

Çağatay Güç'ün seçim vaatleri arasında; 3000 sosyal konut, halk lokantası, halk ekmek, Aliağa Belediye Kreşi, Yaşlı Yaşam Merkezi, Kırsal Kalkınma Desteği, Belediye Misafirhanesi, Girişimcilik ve Teknoloji Geliştirme Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Düğün Salonu ve Nikah Sarayı, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Kentsel Dönüşüm, Fuar ve Sergi Alanı, Katlı Otopark, Sahil Yaşam Merkezi, Kadın Sığınma Evi, Helvacı ve Yenişakran projeleri yer alıyor. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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