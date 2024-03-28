Şakir Başaran hayatı ve biyografisi! CHP Beydağ Belediye Başkan Adayı Şakir Başaran kimdir, nereli?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı Şakir Başaran hayatı, biyografisi ve vaatleri araştırılıyor. Şakir Başaran kariyeri, eğitimine dair detaylar haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP Beydağ Belediye Başkan Adayı Şakir Başaran hayatı ve biyografisi araştırılmakta. Şakir Başaran evli mi, mesleği ve kariyeri merak edilenler arasında yer alıyor. Detaylar haberimizde...

ŞAKİR BAŞARAN KİMDİR?

Veteriner Hekim olduğu bilinen Şakir Başaran'ın 2020 yılından bu yana Başaran Veteriner Kliniği'nde çalıştığı biliniyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP Beydağ Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.