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Haberler > Biyografi > İlkay Girgin Erdoğan kimdir? CHP Karaburun Belediye Başkan Adayı İlkay Girgin Erdoğan hayatı ve biyografisi!

İlkay Girgin Erdoğan kimdir? CHP Karaburun Belediye Başkan Adayı İlkay Girgin Erdoğan hayatı ve biyografisi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İlkay Girgin Erdoğan kimdir? CHP Karaburun Belediye Başkan Adayı İlkay Girgin Erdoğan hayatı ve biyografisi!

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı İlkay Girgin Erdoğan'ın hayatı, biyografisi ve vaatleri araştırılıyor. İlkay Girgin Erdoğan'ın kariyeri, eğitimine dair detaylar haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP Karaburun Belediye Başkan Adayı İlkay Girgin Erdoğan hayatı ve biyografisi araştırılmakta. İlkay Girgin Erdoğan evli mi, mesleği ve kariyeri merak edilenler arasında yer alıyor. Detaylar haberimizde...

İLKAY GİRGİN ERDOĞAN KİMDİR?

İlkay Girgin Erdoğan, 1971 yılında İzmir Karaburun'da doğdu. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1997 yılında tamamladı. İzmir Barosuna kayıtlı olan 1997-2019 yılları arasında Karaburun'da serbest avukat olarak çalıştı. 

2004-2014 yılları arasında CHP Mordoğan Belediyesi Meclis Üyeliği,  Belediye Meclis Başkan Vekilliği, Hukuk Komisyonu Başkanlığı, İmar Komisyonu Üyeliği, Bütçe Plan Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. Mordoğan ve Karaburun Belediyelerinin birleşmelerinin ardından Karaburun Belediyesi Meclis Üyeliği, İmar Komisyonu Başkanlığı ve Hukuk Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Karaburun Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP Karaburun Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Evli ve bir çocuk annesidir. İngilizce bilmektedir.

 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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