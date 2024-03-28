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Haberler > Biyografi > Saniye Bora Fıçı hayatı ve biyografisi! CHP Foça Belediye Başkan Adayı Saniye Bora Fıçı kimdir, nereli?

Saniye Bora Fıçı hayatı ve biyografisi! CHP Foça Belediye Başkan Adayı Saniye Bora Fıçı kimdir, nereli?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Saniye Bora Fıçı hayatı ve biyografisi! CHP Foça Belediye Başkan Adayı Saniye Bora Fıçı kimdir, nereli?

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Saniye Bora Fıçı'nın hayatı, biyografisi ve vaatleri araştırılıyor. Saniye Bora Fıçı kariyeri, eğitimine dair detaylar haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP Foça Belediye Başkan Adayı Saniye Bora Fıçı hayatı ve biyografisi araştırılmakta. Saniye Bora Fıçı evli mi, mesleği ve kariyeri merak edilenler arasında yer alıyor. Detaylar haberimizde...

SANİYE BORA FIÇI KİMDİR?

Saniye Bora Fıçı, 1967 yılında İzmir Foça'da doğdu. Eğitim hayatına Foça'da başladı. Menemen Kız Meslek Lisesinde öğrenimini tamamladı. İş hayatına 1987 yılında Halk Eğitim Merkezi'nde başladı. 2000 yılında kendi özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini kurdu. 2009 yılında İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeliği'ne seçildi. Aynı zamanda İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti'nde görev aldı.

Aktif siyasi hayatına 2004 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. 2020-2023 döneminde İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Saniye Bora Fıçı 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP Foça Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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