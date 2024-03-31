HÜDAPAR Muş Belediye Başkan Adayı Cesim Yılmaz kimdir? Cesim Yılmaz kaç yaşında ve nereli?

HÜDAPAR, Muş Belediye Başkan adaylığı için Cesim Yılmaz'ı açıkladı. Peki, Hür Dava Partisi Muş Belediye Başkan Adayı Cesim Yılmaz kimdir? Cesim Yılmaz kaç yaşında ve nereli? Mesleği ne? İşte hayatı ve kariyeri...

31 Mart'ta yapılacak seçimlerde büyükşehir, il ve büyükşehir ilçe belediyesi adayları sorgulanıyor. Vatandaşlar 2024 yerel seçimlerde oy vereceği adayları araştırmaya başladı. HÜDAPAR, Muş Belediye başkan adaylığı için Cesim Yılmaz'ı duyurdu ve seçim çalışmaları o günden bu yana hız kazandı. Peki, Hür Dava Partisi Muş Belediye Başkan Adayı Cesim Yılmaz kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte, hayatı ve biyografisi...

CESİM YILMAZ KİMDİR?

Cesim Yılmaz, 1978 yılında Muş'ta doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini de Muş'ta tamamladıktan sonra Sosyoloji Bölümü'nde lisans eğitimini başarıyla tamamladı.

Cesim Yılmaz, gıda sektöründe faaliyet gösteren kendi şirketinin yöneticiliğini üstlendi. Aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol almış ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.

Cesim Yılmaz, Hak Sanayii ve İş Adamları Derneği HAKSİAD'ın Muş İl Temsilciliği görevini üstlenmiştir. Siyasi arenadaki kariyerine HÜDA PAR çatısı altında adım atan Yılmaz, HÜDA PAR Genel İdare Kurulu üyeliği gibi önemli görevlerde bulunmuştur.

Evli olan Yılmaz'ın üç çocuğu bulunmaktadır.

HÜDA PAR, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Muş Belediye Başkan Adayı olarak Cesim Yılmaz'ı belirledi.