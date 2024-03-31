HÜDAPAR Şırnak Belediye Başkan Adayı Mustafa Çimen kimdir? Mustafa Çimen kaç yaşında ve nereli?

HÜDAPAR, Şırnak Belediye Başkan adaylığı için Mustafa Çimen'i açıkladı. Peki, Hür Dava Partisi Şırnak Belediye Başkan Adayı Mustafa Çimen kimdir? Mustafa Çimen kaç yaşında ve nereli? Mesleği ne? İşte hayatı ve kariyeri...

31 Mart'ta yapılacak seçimlerde büyükşehir, il ve büyükşehir ilçe belediyesi adayları sorgulanıyor. Vatandaşlar 2024 yerel seçimlerde oy vereceği adayları araştırmaya başladı. HÜDAPAR, Şırnak Belediye başkan adaylığı için Mustafa Çimen'i duyurdu ve seçim çalışmaları o günden bu yana hız kazandı. Peki, Hür Dava Partisi Şırnak Belediye Başkan Adayı Mustafa Çimen kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte, hayatı ve biyografisi...

MUSTAFA ÇİMEN KİMDİR?

1980 yılında Şırnak'ta doğan Çimen, İlk ve Orta öğrenimini Şırnak'ta tamamladı. Şırnak'ta çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Çimen, inşaat sektöründe de çalıştı. Aktif siyasete HÜDA PAR ile başlayan Çimen, evli ve 6 çocuk babasıdır.

HÜDA PAR, 31 Mart 2024 yerel seçimleri için Şırnak Belediye Başkan Adayı olarak Mustafa Çimen’i belirledi.