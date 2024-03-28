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Haberler > Biyografi > İrfan Önal hayatı ve biyografisi! CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal kimdir?

İrfan Önal hayatı ve biyografisi! CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal kimdir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İrfan Önal hayatı ve biyografisi! CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal kimdir?

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal'ın hayatı, biyografisi ve vaatleri araştırılıyor. İrfan Önal'ın kariyeri, eğitimine dair detaylar haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal'ın hayatı ve biyografisi araştırılmakta. İrfan Önal evli mi, mesleği ve kariyeri merak edilenler arasında yer alıyor. Detaylar haberimizde...

İRFAN ÖNAL KİMDİR?

İrfan Önal, 1985 yılında doğdu. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Üniversite sonrası organik tekstil üzerine kendi işini kuran Önal, bu alanda ticaret ve ihracat yapmaya başladı. 

Aktif siyasi hayatına 2005 yılında CHP Bornova Gençlik Kolları'nda başlayan Önal, ertesi yıl İzmir il Gençlik Kolları Eğitim Sekreteri olarak görev aldı. 2011 yılında CHP Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu'nda yer aldı. 2014’te CHP Parti Meclisi Üyesi olarak seçildi. 2014 ve 2019 yerel seçim kampanyalarında görev aldı. 2019 yılında İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi seçildi. İmar Komisyon Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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