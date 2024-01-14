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    İsrailli Generalden çarpıcı itiraf: Operasyonlar işe yaramayacak

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmaların 100. gününe girerken rehine krizi büyüyor. İsrailli emekli General Noam Tibon, Gazze Şeridi'ndeki operasyonların rehineleri geri getiremeyeceğini öne sürdü.

    İsrailli Generalden çarpıcı itiraf: Operasyonlar işe yaramayacak
    Biyografi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail ordusundan emekli general Noam Tibon, İsrail'in Gazze'deki "operasyonunun" rehineleri sağ salim geri getirmeyeceğini belirtti.

    The Times of Israel'in haberine göre, İsrailli rehinelerin Gazze'ye kaçırılmasının 100. günü olması nedeniyle düzenlenen 24 saatlik mitingde konuşan emekli general Tibon, İsrail yönetimi ve ordusuna rehineler hususunda eleştirilerde bulundu.

    Gazze'deki rehineler için bir araya gelen kalabalığa hitap eden Tibon, "100 gün sonra, İsrail ordusu operasyonlarının onları sağ salim eve getirmeyi başaramayacağını biliyoruz." ifadesini kullandı.

    Rehineleri eve geri getirmekten bahseden herkesin bir kelimeyi daha kullanması gerektiğini aktaran Tibon, "Sağ olarak geri getirilmeliler." dedi.

    Tibon, Hamas'la rehineler konusunda hemen anlaşma yapılması gerektiğini dile getirdi.

    Düzenleyen:  - Biyografi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailRehineGeneral
    Haberler > Biyografi > İsrailli Generalden çarpıcı itiraf: Operasyonlar işe yaramayacak
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