24 Aralık 2023 14:26 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 14:39

İsrail ile Hamas arasındaki savaş 79 gündür sürüyor. Hamas'a bağlı İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattıkları 'Aksa Tufanı Operasyonu' sonucunda 241 İsrailli, Gazze Şeridi'ne geçirilerek rehin alınmıştı. 24 Kasım'da Hamas ile İsrail arasında geçici ateşkes anlaşması imzalandı ve anlaşma kapsamında bazı rehineler serbest bırakıldı. Serbest bırakılan rehinelerden Almog Goldstein, Hamas'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

HAMAS, ESİRLERİNİN ÖNEMİNİN FARKINDAYDI

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuşan 48 yaşındaki Goldstein, esir değişimi anlaşmalarına atıfta bulunarak, Hamas askerlerinin esirlerin öneminin farkında olduğunu vurguladı. Sık sık İsrail bombardımanına maruz kaldıklarını aktaran Goldstein, Gazze'de esaret altında oldukları bir gecede, bir süpermarkete götürüldüğünü aktararak, şunları anlattı:

BİZİ BEDENLERİ İLE KORUDULAR

"Süpermarketteydik. Sonra hemen sokakta, süpermarketin bulunduğu yerde, bir (İsrail) bombalama oldu. Ardından yoğun ateş sesleri duyduk. Sanki bir ekskavatör size doğru yaklaşıyor gibiydi. Çılgıncaydı. Ta ta ta sesleriyle üzerine geliyor gibiydi. Biz o durumdayken bizi esir alanlar, silahlı korumalarımız (Hamas askerleri) önümüzde ayakta durup bizi bedenleriyle korudular."

İsrailli gazetecinin şaşkınlıkla "Sizi koruyorlar mı?" sorusuna ise Goldstein, "İsrail ordusunun açtığı ateşten bizi koruyorlardı. Çünkü biz onlar için çok önemliydik." yanıtını verdi.

BİRLİKTE ÖLECEĞİZ

Hamas askerlerinin, bazı talimatlar alacaklarına ve belki de sonunda kendilerini öldürmeye karar vereceklerine dair içlerinde bir korku olduğunu dile getiren Goldstein, "Bazen bunu da soruyorduk onlara, diyorlardı ki: Siz ölmeden biz öleceğiz, birlikte öleceğiz... Böyle olursa (bombardıman ya da saldırı) birlikte öleceğiz çünkü biz size yakınız, yanınızdayız." şeklinde cevap verdiklerini paylaştı.

Goldstein, 17 yaşındaki kızı Agam ve iki oğlu Gal (11) ve Tal (9) ile Gazze'de "insani ara" ve esir değişimi mutabakatı kapsamında Hamas tarafından serbest bırakılmıştı.