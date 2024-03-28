Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Biyografi > Mustafa Günay hayatı ve biyografisi! CHP Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Günay kimdir?

Mustafa Günay hayatı ve biyografisi! CHP Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Günay kimdir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mustafa Günay hayatı ve biyografisi! CHP Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Günay kimdir?

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Günay'ın hayatı, biyografisi ve vaatleri araştırılıyor. Mustafa Günay'ın kariyeri, eğitimine dair detaylar haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Günay'ın hayatı ve biyografisi araştırılmakta. Detaylar haberimizde..

MUSTAFA GÜNAY KİMDİR?

Mustafa Günay, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Günay'ın Kız Öğrenci Yurdu, yol projeleri, Kreş, Anaokulu, etüt merkezi, aşevi projeleri, Yelki düğün salonu, halı saha gibi projeleri bulunmaktadır.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eren Ali Bingöl kimdir? CHP Tuzla Belediye Başkan Adayı Eren Ali Bingöl'ün biyografisi - BiyografiEren Ali Bingöl kimdir? CHP Tuzla Belediye Başkan Adayı Eren Ali Bingöl'ün biyografisiSema Bodur kimdir? CHP Kınık Belediye Başkan Adayı Sema Bodur'un hayatı ve biyografisi - BiyografiSema Bodur kimdir? CHP Kınık Belediye Başkan Adayı Sema Bodur'un hayatı ve biyografisiSinem Dedetaş'ın hayatı ve biyografisi! CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş'ın mesleki kariyeri - BiyografiSinem Dedetaş'ın hayatı ve biyografisi! CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş'ın mesleki kariyeriİsmail Yetişkin kimdir? CHP Seferihisar Belediye Başkan Adayı İsmail Yetişkin hayatı ve biyografisi - Biyografiİsmail Yetişkin kimdir? CHP Seferihisar Belediye Başkan Adayı İsmail Yetişkin hayatı ve biyografisiErman Uzun hayatı ve biyografisi! CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Erman Uzun kimdir? - BiyografiErman Uzun hayatı ve biyografisi! CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Erman Uzun kimdir?Nilüfer Çınarlı Mutlu hayatı ve biyografisi! CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu kimdir? - BiyografiNilüfer Çınarlı Mutlu hayatı ve biyografisi! CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu kimdir?Mustafa Turan kimdir? CHP Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mustafa Turan hayatı ve biyografisi - BiyografiMustafa Turan kimdir? CHP Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mustafa Turan hayatı ve biyografisiAlper Yeğin kimdir? CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Alper Yeğin'in biyografisi - BiyografiAlper Yeğin kimdir? CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Alper Yeğin'in biyografisiSelçuk Balkan kimdir? CHP Urla Belediye Başkan Adayı Selçuk Balkan'ın hayatı, biyografisi ve vaatleri - BiyografiSelçuk Balkan kimdir? CHP Urla Belediye Başkan Adayı Selçuk Balkan'ın hayatı, biyografisi ve vaatleriTanju Çelik'in hayatı ve biyografisi! CHP Bergama Belediye Başkan Adayı Tanju Çelik kimdir, nereli? - BiyografiTanju Çelik'in hayatı ve biyografisi! CHP Bergama Belediye Başkan Adayı Tanju Çelik kimdir, nereli?
Sonraki Haber Yükleniyor...