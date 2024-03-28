Mustafa Günay hayatı ve biyografisi! CHP Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Günay kimdir?
Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Günay'ın hayatı, biyografisi ve vaatleri araştırılıyor. Mustafa Günay'ın kariyeri, eğitimine dair detaylar haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Günay'ın hayatı ve biyografisi araştırılmakta. Detaylar haberimizde..
MUSTAFA GÜNAY KİMDİR?
Mustafa Günay, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Günay'ın Kız Öğrenci Yurdu, yol projeleri, Kreş, Anaokulu, etüt merkezi, aşevi projeleri, Yelki düğün salonu, halı saha gibi projeleri bulunmaktadır.